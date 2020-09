Tennis, Masters 1000 Roma: Rublev e Shapovalov al secondo turno

MASTERS 1000 ROMA

Andrey Rublev, numero 12 al mondo, batte Facundo Bagnis e si qualifica ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia. Al secondo turno accedono anche Shapovalov, Raonic, Lajovic e Koepfer, i quali vincono rispettivamente contro Pella, Mannarino, Davidovich Fokina e De Minaur. Sorpresa Federico Coria (fratello minore di Guillermo) contro Struff (numero 30 nel ranking Atp), mentre tra le donne viene eliminata Kerber, sconfitta da Siniakova.

TABELLONE MASCHILE

Andrey Rublev, numero 12 al mondo, si sbarazza agevolmente dell’argentino Facundo Bagnis (135) e accede così al secondo turno degli Internazionali d’Italia: 6-4, 6-4 il risultato finale a favore del tennista russo. Rublev domina il primo set, strappando ben tre break a Bagnis. Dopo avere vinto l’ultimo game a zero, il russo si ripete nel secondo parziale, dove s’impone con lo stesso risultato (anche se con un “solo” break). Il prossimo avversario di Rublev sarà il 23enne polacco Hubert Hurkacz, che sarà affrontato quindi nei sedicesimi di finale.

Il canadese Denis Shapovalov (14) sconfigge all’esordio l’argentino Guido Pella (37) 6-3, 6-2 e accede anche lui al secondo turno. Stesso destino anche per il canadese Milos Raoinc (19), che ha la meglio contro il francese Adrian Mannarino (38): 7-6(3), 6-2. Il serbo Dusan Lajovic (25), vince 6-4, 6-4 contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (70); il tedesco Dominik Koepfer (97) batte in rimonta 3-6, 6-3, 7-6(5) l’austriaco Alex De Minaur (27). Sorpresa invece per l’argentino Federico Coria (104), il fratello più piccolo di Guillermo, che fa fuori il tedesco Jan-Lennard Struff, 30 dell’Atp. Una pratica che viene risolta in un’ora e trenta minuti esatti. Coria non lascia alcun margine di manovra al suo avversario nel primo set, vinto 6-1, mentre fa un po’ più di fatica nel secondo, fallendo tre palle per il set sul 5-4, ma riuscendo a non perdere la concentrazione e conquistando il match al tie-break per 7-5. Un giocatore dai colpi potenti e dalla grande determinazione, che adesso vuole rovinare anche la festa romana di Matteo Berrettini.

L’australiano John Millman (43) sconfigge portoghese Joao Sousa (74) 7-5, 7-6(2). Lo spagnolo Pedro Martinez (109) va avanti nel torneo di Roma ai danni dello statunitense Sam Querrey (46), sconfitto 6-3, 7-6(2). Il giapponese Yoshihito Nishioka (50) fa fuori il serbo Miomir Kecmanovic (39) col punteggio di 6-4, 6-1.

TABELLONE FEMMINILE

Grande sorpresa agli Internazionali nel tabellone femminile, dove Katerina Siniakova, numero 61 della classifica Wta, supera Angelique Kerber (23) 6-3, 6-1. Lontana dalla migliore condizione tecnica e fisica, la tedesca, che in carriera ha vinto Australian Open, US Open e Wimbledon, fa tremare l’avversaria solo al momento di chiudere il match. Siniakova spreca infatti tre match-point consecutivi ma poi si riscatta, vincendo 6-1 il secondo parziale e volando al secondo turno.

La spagnola Garbiñe Muguruza Blanco (n.17 Wta) batte 6-3, 6-3 la statunitense Sloane Stephens (33). La ceca Marketa Vondrousova (19) supera 6-1, 4-6, 6-4 la giapponese Misaki Doi (80). L’estone Anett Kontaveit (21) ha la meglio 6-3, 7-6(1) contro la francese Caroline Garcia (45); la statunitense Cori Gauff (53) elimina la tunisina Ons Jabeur (34) con il punteggio di 6-4, 6-3.