Tennis, Masters 1000 Roma: Nadal e Djokovic senza problemi, avanti anche Halep e Azarenka

MASTERS 1000 ROMA

Prosegue la marcia agli Internazionali di Tennis di Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il maiorchino si libera in due set (6-1, 6-3) di Dusan Lajovic e continua così ad inseguire il decimo titolo a Roma, Nole trionfa per 7-6, 6-3 nel derby serbo contro Krajinovic. Tra le donne, Viktoria Azarenka viene agevolata dal ritiro di Kasatkina sul 6-6 del primo set mentre Simona Halep (numero 1 del tabellone) sconfigge 7-5, 6-4 l’ucraina Yastremska.

TABELLONE MASCHILE

Nessuna sorpresa tra gli uomini nei match di mercoledì agli Internazionali d'Italia, dove tutte le teste di serie rispettano i favori del pronostico. A cominciare da Rafael Nadal. Lo spagnolo non lascia scampo al serbo Dusan Lajovic che viene travolto 6-1, 6-3 dal mancino di Manacor il quale accede così comodamente ai quarti di finale di un torneo da lui vinto già nove volte.

Pur non brillando come l’iberico, anche Nole Djokovic avanza al turno successivo portando a casa il derby serbo contro Filip Krajinovic che, prima di concedere la battuta per ben due volte nel secondo e decisivo parziale (concluso 6-3), ha il merito di far sudare il numero 1 al mondo costringendolo al tie-break (poi perso 6-7) nel primo set.

È sempre un tie-break a decretare il passaggio tra i migliori otto della manifestazione di Casper Ruud, bravo a battere in maniera convincente Marin Cilic in due set per 6-2, 7-6. Hanno bisogno invece del terzo set Denis Shapovalov e Diego Schwartmann per avere la meglio rispettivamente sul francese Humbert (superato in rimonta 6-7, 6-1, 6-4) e sul polacco Hurkacz (superato 3-6, 6-2, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE

Bastano due set alla numero uno del seeding Simona Halep per battere 7-5, 6-4 una Yastremska annichilita da due break a favore della rumena sia nel primo che nel secondo parziale. Anche la numero due del tabellone, Karolina Pliskova, riesce a sbrigare la pratica terzo turno abbastanza in fretta prevalendo in 79 minuti su Blinkova per 6-4, 6-3. Più veloce ancora della ceca è Vika Azarenka che “sfrutta” il ritiro della Kasatkina nel tiebreak del primo set avvenuto a causa di una brutta distorsione caviglia capitata alla kazaka.

Alla bielorussa, finalista sabato scorso nell’ultimo atto al femminile degli Us Open 2020, si aggiungono tra le giocatrici ai quarti di finali anche Elise Mertens (doppio 6-4 alla montenegrina Kovinic), Elina Svitolina (7-6, 6-4 alla veterana Kuznetsova) e Garbine Muguruza, brava a sbarazzarsi in due set (6-4, 6-1) di Johanna Konta, finalista a Roma lo scorso anno. Avvincente infine il derby kazako tra Putintseva e Rybakina (numero 10 del tabellone) conclusosi con la vittoria della prima 4-6, 7-6, 6-2 dopo un match dove le due avversarie sono arrivate a strapparsi la battuta a vicenda per ben undici volte.