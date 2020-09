Tennis, Masters 1000 Roma: impresa Schwartzman, battuto Nadal. Djokovic avanti a fatica

MASTERS 1000 ROMA

E' Diego Schwartzman a servire la sorpresa più grande degli Internazionali d’Italia: l’argentino, infatti, elimina Rafa Nadal vincendo 6-2, 7-5 e si qualifica per le semifinali, dove affronterà Shapovalov. Fatica ma passa Novak Djokovic: il serbo batte 6-3, 4-6, 6-3 Koepfer e ora se la vedrà con Ruud, giustiziere di Berrettini. Definite le semifinali anche tra le donne: sarà Halep contro Muguruza e Pliskova contro Vondrousova.

TABELLONE MASCHILE

Non si può dar nulla per scontato agli Internazionali di Roma 2020: a dimostrarlo è la tanto spettacolare quanto inattesa vittoria di Diego Schwartzman su Rafa Nadal. L’argentino vince, e anche meritatamente, per la prima volta in dieci scontri diretti contro l’attuale numero 2 al mondo, con il punteggio finale di 6-2, 7-5 in poco più di due ore di gioco. Troppi gli errori non forzati del maiorchino, irriconoscibile soprattutto nel gioco da fondo campo, ma grande merito va dato al 28enne di Buenos Aires, che domina il primo set e non perde la calma nel secondo, portando la vittoria a casa al primo match point nonostante qualche colpo a vuoto nel finale. L’avversario di Schwartzman in semifinale sarà Denis Shapovalov, bravo a superare 6-2, 3-6, 6-2 Grigor Dimitrov. Nell’altra semifinale il giustiziere di Berrettini, il norvegese Casper Ruud, affronterà Novak Djokovic: il serbo vince 6-3, 4-6, 6-3 contro un tenace Dominik Koepfer, prima dominando il set d’apertura, poi facendosi sorprendere dall’aggressività del tedesco nella seconda frazione, e infine ritrovando la calma e i colpi vincenti nel set decisivo, tirando così un sospiro di sollievo e avanzando al penultimo atto sulla terra rossa del Foro Italico.

TABELLONE FEMMINILE

Anche il torneo femminile completa il quadro delle qualificate alle semifinali: l’unica vera sorpresa arriva da Marketa Vondrousova, che batte Elina Svitolina con un roboante 6-3, 6-0. Un vero e proprio flop per la numero 6 al mondo, mai in partita durante gli 82 minuti di gioco effettivo. In semifinale, per la ceca, sfida contro la connazionale Karolina Pliskova, che batte 6-3, 3-6, 6-0 Elise Mertens. Decisamente combattuti i primi due set, con la numero 4 al mondo messa spesso alle strette dalla belga. A senso unico, invece, la frazione decisiva, che premia la resistenza fisica e la tenacia della Pliskova. Si qualifica alle semifinali anche Simona Halep (numero 1 del seeding), che supera per ritiro Yulia Putintseva, fermata da problemi alla schiena, ma era comunque lanciata verso la vittoria (6-2, 2-0 il punteggio al momento dell’interruzione). L’avversaria della romena sarà Garbine Muguruza, che dopo una battaglia durata 2 ore e 20 minuti batte Victoria Azarenka 3-6, 6-3, 6-4. La spagnola, numero 17 della graduatoria Wta, subisce nel primo set ma trova la quadratura del cerchio nelle frazioni successive, rimontando nel set decisivo lo svantaggio di 4-3 con un finale dominante.