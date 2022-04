Tennis, Masters 1000 Montecarlo: rimpianto Musetti, fuori in rimonta contro Schwartzman 

TENNIS

Grande delusione per Lorenzo Musetti, fuori agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il 20enne, infatti, spreca il set di vantaggio e perde contro Diego Schwartzman, che si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 e si guadagna la sfida ai quarti contro Stefanos Tsitsipas, capace di eliminare in due set il serbo Laslo Djere. Saluta Casper Ruud, eliminato da Dimitrov, continua la cavalcata di Davidovich Fokina, che travolge Goffin. Musetti eliminato a Monte-Carlo













MUSETTI-SCHWARTZMAN 6-2, 4-6, 3-6

Lorenzo Musetti avrà da recriminare ripensando all'ottavo di finale di Montecarlo contro Diego Schwartzman. Il 20enne, infatti, va avanti di un set, poi perde in rimonta contro l'argentino che si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3. Eppure, guardando alla prima parte di gara, nessuno si sarebbe aspettato questo epilogo: il carrarino, infatti, strappa per sei volte di fila il servizio a Schwartzman, imponendosi 6-2 nel primo set e salendo sul 3-1 nel corso del secondo. Proprio in quel momento, però, il numero 16 della classifica Atp si riscopre solido al servizio e letale in risposta: due palle break gli consentono di salire dall'1-3 al 5-3. Musetti ha anche due palle break per tornare sul 5-5, ma Schwartzman le annulla e chiude sul 6-4, pareggiando il conto dei set. Nel terzo, il 20enne resiste al primo turno in battuta, ma da lì in poi non c'è storia: Schwartzman trova tre break e sale sul 6-3, chiudendo i giochi e ponendo fine alla corsa di Lorenzo Musetti.



LE ALTRE PARTITE

L'avversario di Diego Schwartzman ai quarti di finale sarà Stefanos Tsitsipas: il greco stende Laslo Djere, giustiziere di Sonego, con il punteggio di 7-5, 7-6(1). Nel primo set, il numero 5 al mondo salva una palla break sull'1-1 e si fa annullare un set point sul 5-4, ma al turno successivo in battuta fa 7-5, prendendosi il primo parziale. Nel secondo regna invece l'equilibrio: una sola chance di break, sempre al terzo game, non sfruttata dal serbo. Si va dunque al tie-break, dove però non c'è confronto: Tsitsipas si impone con il netto punteggio di 7-1 e vola ai quarti. Tra i quarti di finale ci sarà anche quello tra Davidovich Fokina e Fritz: dopo aver eliminato Djokovic, lo spagnolo non si ferma e passeggia su Goffin, steso con il netto punteggio di 6-4, 6-1. L'avversario dell'iberico sarà l'americano, che vince la sfida tutta statunitense contro Sebastian Korda: 7-6(4), 7-5 i parziali della vittoria del numero 13 al mondo. Supera gli ottavi anche Grigor Dimitrov: il bulgaro si libera senza particolari problemi del norvegese Casper Ruud, che ottiene appena un break senza mai mettere in difficoltà l'avversario.