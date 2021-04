Tennis, l'allenatore di Sinner: "La strada è lunga, deve continuare così"

TENNIS

Riccardo Piatti ha fatto il punto sulla carriera dell'azzurro: "Sta imparando partita dopo partita, sarà completo quando ne avrà giocate almeno 150"

Jannik Sinner è fresco di qualificazione alla semifinale dell'ATP di Miami, dove incontrerà lo spagnolo Bautista, ma il suo allenatore prova a farlo rimanere con i piedi per terra: "Deve solo giocare a tennis, divertirsi e continuare così - ha detto Riccardo Piatti -. Jannik ha tanta strada davanti, ha giocato una sessantina di partite a livello pro e sarà completo quando ne avrà giocate 150. Più si avvicina e più avrà una conoscenza ottima della gestione della gara, ora sta ancora imparando partita dopo partita". Getty Images

L'allenatore comasco ha anche ammesso che avrebbe preferito un altro avversario per la sfida in programma venerdì: "Per quel discorso di crescita che ho fatto avrei preferito affrontare Medvedev, ma va bene anche Bautista".

Ai microfoni di Sky Sport ha anche fatto il punto sui programmi per il prosieguo della stagione: "Dobbiamo pensare a preparare bene la stagione sulla terra: giocherà a Montecarlo e Barcellona, ma farà una preparazione specifica. Poi giocherà a Madrid, Roma e Parigi. Cercherà di conoscere il più possibile la terra, dove può solo migliorare. Le ATP Finals? I giochi per Torino si vedranno dopo Wimbledon, se è in una buona situazione, allora programmeremo la stagione pensando alle Finals".