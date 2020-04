Tennis, la "steccata" no-vax di Djokovic: "No al vaccino obbligatorio"

"Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare". Novak Djokovic si è espresso così durante una conversazione chat su Facebook, con diversi atleti serbi, secondo quanto riporta oggi il The Guardian. Il numero 1 del tennis mondiale ha parlato della possibilità di dover assumere il vaccino per viaggiare, a causa del coronavirus: "Ma se diventa obbligatorio, cosa accadra'? Dovrò prendere una decisione. Ho i miei pensieri sulla questione e se quei pensieri cambieranno ad un certo punto, non lo so".