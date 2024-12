Tennis: l'australiano Purcell sospeso per doping, ha ammesso l'uso di un "metodo proibito"

Purcell ha vinto il torneo di Wimbledon nel 2022 insieme al connazionale Matt Ebden poi gli US Open 2023 insieme a Jordan Thompson, anche lui australiano. La Federazione australiana di tennis (TA) ha insistito sul fatto che la sospensione "non era legata all'uso di un prodotto dopante ma piuttosto a un metodo proibito". Quest'anno, l'Itia ha sanzionato il numero 1 del mondo Jannik Sinner e il numero 2 del mondo Iga Swiatek per doping. L'italiano, sospeso brevemente per due volte, è stato poi scagionato dall'Itia, ma resta soggetto a ricorso presentato dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA).