Tennis, Internazionali d’Italia: vince Rybakina! Kalinina perde un set e si ritira

INTERNAZIONALI D'ITALIA

La kazaka trionfa nel primo parziale 6-4, l’ucraina in lacrime si arrende per un problema fisico

© Getty Images Elena Rybakina vince gli Internazionali d’Italia femminili, battendo Anhelina Kalinina, costretta a ritirarsi per un problema fisico al secondo game del secondo set dopo aver perso il primo 6-4. L’ucraina era partita bene piazzando subito il break in apertura, con la kazaka che faticava a sciogliersi. Alla distanza è venuta fuori la qualità della nuova numero quattro del mondo, che vince così il suo secondo titolo sulla terra rossa.

Elena Rybakina vince gli Internazionali d’Italia femminili dopo aver vinto il primo set 6-4 nella finale contro Anhelina Kalinina, costretta a ritirarsi all’inizio del secondo. Parte subito forte l’ucraina, che ci mette soltanto dodici minuti per piazzare il primo break del match in apertura e volare sul 2-0 nel game successivo, con la kazaka che paga l’emozione per la prima finale in un master 1000 della carriera. Rybakina reagisce, avrebbe due palle per il contro break nel quarto gioco, ma Kalinina riesce a salvare la propria battuta. La numero sei del mondo continua a crescere con il passare dei punti, ritrovando sicurezza in battuta, anche se con qualche doppio fallo di troppo, e andando a segno soprattutto di rovescio. Qualche problema in più invece per entrambe con il dritto. Rybakina ristabilisce la parità nel sesto game, piazzando il break che vale il 3-3. Nell’ottavo la kazaka avrebbe la possibilità per l’allungo decisivo, ma Kalinina riesce ad annullare quattro palle break. Il gioco decisivo è il decimo, quando Rybakika ruba il servizio all’avversaria e vince il primo set 6-4 in 55 minuti.

Il colpo di scena arriva al secondo game del secondo set, quando Kalinina accusa un problema fisica ed è costretta a ritirarsi in lacrime, consegnando così il quinto titolo della carriera a Rybakina, il secondo sulla terra rossa.