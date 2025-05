Tennis, Internazionali d'Italia: trionfa Jasmine Paolini

Nel secondo, la toscana è semplicemente perfetta in risposta alla battuta di Gauff, che la perde per tre volte di fila. Il momentaneo 4-0 sfuma soltanto perché l'americana ha un sussulto d'orgoglio e strappa il servizio, ma è un dettaglio decisamente trascurabile. Sul 5-2 e al momento di servire per il match, la numero 5 al Mondo spreca il primo dei due punti decisivi, poi non sbaglia: finisce 6-4, 6-2 in un'ora e 29 minuti di gioco per Jasmine Paolini, che conquista il suo terzo titolo in carriera. Il primo a Portorose, il secondo a Dubai nel 2024: il suo primo Masters 1000. Questo titolo, però, vale almeno doppio: è quello che permette all'Italia di vincere nel torneo di casa 40 anni dopo Raffaella Reggi che fece festa nel 1985. E la speranza è di fare doppietta nel singolare: con Paolini e Sinner, impegnato domenica nella finale del singolare maschile contro Alcaraz, il tennis azzurro torna protagonista in casa e nel Mondo. Dopo di che Jasmine proverà a bissare il successo nella finale di doppio, in coppia con Sara Errani, contro Kudermetova-Mertens.