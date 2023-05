Tennis, Internazionali d'Italia: salutano Fognini e Giorgi

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Il sanremese perde in due set (6-4, 6-2) contro Rune. Eliminata anche la maceratese: Muchova vince 7-6(4), 6-2. Avanza Cecchinato

© Getty Images Brutte notizie per l'Italia agli Internazionali di Roma: salutano sia Fabio Fognini che Camila Giorgi. Il sanremese cede in due set al danese Holger Rune, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-2 dominando dall'inizio alla fine. Out anche la maceratese: la ceca Muchova, già capace di eliminare Martina Trevisan, vince 7-6(4), 6-2. Avanza, invece, Marco Cecchinato, che batte lo spagnolo Roberto Bautista-Agut con un doppio 6-2.

TABELLONE MASCHILE

Fabio Fognini saluta gli Internazionali d'Italia: Holger Rune si rivela superiore e si impone nettamente, con un 6-4, 6-2 che non ammette repliche, soprattutto nel secondo parziale. Il danese parte fortissimo e, a partire dal secondo turno in battuta, domina, passando dall'1-1 al 4-1. Al momento di servire per il set, il sanremese strappa il servizio, ma riesce solo ad accorciare le distanze: il primo set si chiude così sul 6-4. Nel secondo, non c'è storia: subito 4-0 e match in archivio, con Fognini che riesce ad evitare il pesantissimo 5-0, ma cede comunque 6-2. Rune se la vedrà ora con Popyrin.

L'unica buona notizia della mattinata è la vittoria di Marco Cecchinato, che travolge con un doppio e netto 6-2 lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. Il numero 83 al mondo è cinico: sfrutta le prime tre palle break per chiudere il primo parziale e volare sul 2-0 nel secondo, poi strappa ancora il turno in battuta e sale sul 4-0. L'unica difficoltà è al momento di servire per il match: l'italiano deve infatti annullare quattro palle break prima di chiudere sul 6-2. Adesso, Cecchinato attende uno tra il tedesco Hanfmann e l'americano Fritz.

TABELLONE FEMMINILE

Il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia perde anche Camila Giorgi, la seconda padrona di casa eliminata da Karolina Muchova. La ceca, dopo aver battuto Martina Trevisan, si impone infatti anche sulla maceratese con il punteggio di 7-6(4), 6-2. Ma i rimpianti dell'italiana sono tanti, visto che nel primo parziale è avanti 5-1 e spreca ben sette set point per poi cedere al tie-break (7-4). Senza storia, invece, il secondo, nonostante un iniziale break per la numero 37 della classifica Wta. Muchova, infatti, si porta prima sul 4-1, poi sul 6-2. Adesso, la ceca sfiderà una tra la spagnola Badosa e l'ucraina Kostyuk.

