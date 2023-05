Tennis, Internazionali d'Italia: niente da fare per Sonego, vince Tsitsipas

internazionali d'italia

Il torinese torna in campo dopo l'interruzione per pioggia di lunedì e perde il secondo set: il greco vola agli ottavi di finale

© Getty Images Niente da fare per Lorenzo Sonego: il torinese, dopo l'interruzione di lunedì per la pioggia, saluta gli Internazionali d'Italia perdendo anche il secondo set per 7-6(3) dopo il 6-3 del primo parziale, mancando così l'accesso agli ottavi di finale di Roma. Avanza Stefano Tsitsipas. Il classe 1995 ha anche due palle per pareggiare i conti, ma l'ellenico li annulla e si qualifica per la sfida contro uno tra Lorenzo Musetti e l'americano Frances Tiafoe.

Rimontare un set a Stefanos Tsitsipas non è mai facile: da oggi ne sa qualcosa in più anche Lorenzo Sonego, che sfiora l'impresa ma saluta gli Internazionali d'Italia, mancando l'accesso agli ottavi di finale. Il greco, dopo il 6-3 del primo parziale ottenuto lunedì prima dell'interruzione per pioggia, vince 7-6(3) il secondo, piegando il torinese in 2 ore e 6 minuti totali di gioco. Eppure, il classe 1995 e padrone di casa può avere rimpianti, perché le occasioni per pareggiare il conto dei set non mancano: sul 5-4 e servizio dell'ellenico, infatti, Sonego sale sul 40-30 a favore, ma il numero 5 al mondo annulla il set point e si porta sul 5-5. Lo scenario si ripete poco prima dell'epilogo: stavolta, il piemontese sfiora il pareggio ai vantaggi, ma l'ellenico si difende ancora, guadagnandosi il tie-break. E il crollo è tanto verticale quanto inevitabile: il numero 48 della classifica Atp perde subito il servizio e se lo riprende, ma dal 2-3 Tsitsipas conquista cinque punti consecutivi e chiude sul 7-3, volando agli ottavi di finale di Roma. Saluta tra gli applausi e qualche rimpianto, invece, Lorenzo Sonego.