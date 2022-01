Tennis, il ritorno di Djokovic: in campo al torneo di Dubai a febbraio

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo. Dopo l'espulsione dall'Australia e le polemiche legate al fatto che il tennista serbo non è vaccinato contro il Covid, il numero uno al mondo si è iscritto all'Atp 500 di Dubai, in programma dal 21 al 26 febbraio. Il suo 2022 inizierà dunque dagli Emirati Arabi, dove agli atleti in gara non è richiesto il vaccino.

Getty Images