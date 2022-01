Tennis, l'Atp "avverte" Djokovic: "Divieto di giocare in Francia ai non vaccinati"

L'Atp conferma che ai giocatori non vaccinati sarà vietato giocare in Francia. In un comunicato inviato ai giocatori, il circuito professionistico mondiale di tennis maschile ha ribadito le conseguenze dell'attuazione della legge sul pass vaccinale che vieta dal 24 gennaio agli atleti non vaccinati di partecipare a qualsiasi evento sportivo, Roland Garros compreso. Un chiaro messaggio anche a Novak Djokovic dopo l'espulsione dall'Australia per la mancata vaccinazione.