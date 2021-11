Tennis: Fognini e Pennetta genitori per la terza volta, è nata Flaminia

È nata questo pomeriggio a Barcellona Flaminia, la terzogenita di Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Prima di lei sono nati Federico, il primogenito che ha 5 anni, e Farah che compirà due anni a dicembre, come da tradizione di famiglia tutti con nome iniziante per "F". "Benvenuta piccola Principessa" ha twitta il tennista ligure, che dal 25 novembre sarà impegnato a Torino per la Coppa Davis.