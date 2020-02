Tennis, Federer operato al ginocchio: "Salterò il Roland Garros"

Roger Federer ha annunciato di essersi operato al ginocchio destro:" Mi ha dato fastidio nell'ultimo periodo. Speravo andasse via ma, dopo un esame e un confronto col mio staff, abbiamo deciso di procedere per via artroscopica. Salterò i tornei di Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e Roland Garros ma ci vediamo sull'erba". Un chiaro indizio di come lo svizzero voglia rientrare per Wimbledon (fine giugno).