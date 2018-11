Tennis, Federer fa ancora suo il torneo di Basilea: è il 99° titolo in carriera

28/10/2018

Roger Federer ha ribadito che Basilea è casa sua e per la nona volta in carriera ha conquistato il torneo svizzero. Lo ha fatto battendo in finale il sorprendente romeno Marius Copil , numero 93 della classifica Atp, che aveva eliminato a sorpresa Marin Cilic e Alexander Zverev. Federer si è imposto per 7-6, 6-4 dopo 1h34' di gioco. Per King Roger si tratta del 99° titolo in carriera: l'obiettivo è arrivare a cifra tonda prima del termine della stagione.

Si tratta del 20° match vinto di fila in questo torneo dal 37enne fuoriclasse di Basilea, per nove volte a segno qui (si era aggiudicato il titolo anche nel 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 e 2015, con 14 presenze complessive in finale). Diventano dunque 99 i trofei messi in bacheca in 150 finali disputate nel circuito, sette in questo 2018: aveva vinto anche quelle degli Australian Open, Rottedam e Stoccarda, mentre ha perso quelle di Indian Wells, Halle e Cincinnati.



Per Copil, invece, era la seconda finale stagionale (e in carriera) dopo quella raggiunta lo scorso febbraio a Sofia e persa contro il bosniaco Mirza Basic.