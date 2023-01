Tennis, Djokovic vince gli Australian Open: Tsitsipas ko in tre set

TORNA NUMERO 1

Il serbo vince per la decima volta a Melbourne battendo il greco ed è di nuovo numero uno al mondo: 22° Slam per Nole come Nadal. Nole: "La mia vittoria più bella"

Djokovic trionfa agli Australian Open e torna il numero 1































































































































Novak Djokovic vince per la decima volta in carriera gli Australian Open. A Melbourne, il serbo batte 6-3, 7-6(4), 7-6(6) il greco Stefanos Tsitsipas dopo 2 ore e 56 minuti di gioco e conquista il 22esimo Slam in carriera, raggiungendo Rafael Nadal. Grazie al successo sull'ellenico, inoltre, Nole diventa il nuovo numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz, mentre il 24enne di Atene, al secondo ko in una finale Major, è terzo.

Novak Djokovic scrive l'ennesima pagina di storia del tennis. Il serbo batte Stefanos Tsitsipas nella finale degli Australian Open e si prende tutto: il decimo successo in carriera a Melbourne, il 22esimo Slam che vale l'aggancio a Nadal e la posizione di numero uno al mondo. Finisce 6-3, 7-6(4), 7-6(5) per Nole, che trionfa perdendo appena un set in tutto il torneo. L'avvio sorride subito a Djokovic, che già al primo turno in battuta ha l'occasione di strappare il servizio. Tsitsipas annulla due palle break, ma cede al quarto game: 3-1 che diventa 6-3 nel primo set. Nel secondo arriva una sola palla break, ma pesante: un set point per l'ellenico. Nole, però, evita il pareggio nel conto dei parziali e si guadagna il tie-break, dove il 24enne di Atene sbaglia molto, soprattutto con il diritto. Il risultato è il 7-4 che regala il 2-0 al nuovo numero uno al mondo, per il quale non mancano momenti di nervosismo con il suo angolo.

Nel terzo, Tsitsipas sembra passare in vantaggio strappando il servizio, ma Nole risponde ed è 1-1. Inevitabile ancora una volta il tie-break, ma stavolta in avvio non c'è storia: subito 5-0. Il greco annulla due match point, ma al terzo cede. Finisce 6-3, 7-6(4), 7-6(5) per Djokovic, che aggiorna i suoi incredibili numeri: decima vittoria in altrettante finali agli Australian Open, 22esimo Slam come Rafael Nadal, prima posizione nella classifica Atp a partire dal 30 gennaio, scavalcando Carlos Alcaraz. Stefanos Tsitsipas, invece, incassa la seconda sconfitta in una finale di un Major: la prima ancora contro Djokovic, al Roland Garros 2021. Il greco deve così accontentarsi del terzo posto della classifica Atp.

NOLE: "LA VITTORIA PIU' BELLA DELLA MIA CARRIERA"

"E' stato un viaggio incredibile per me, per la mia famiglia e lo staff, so che a volte dovete tollerare l'aspetto peggiore del mio carattere. Ma questo trofeo è vostro quanto mio". Lo ha detto Novak Djokovic nel corso della cerimonia di premiazione. Il serbo tornava a Melbourne dopo il caso dello scorso anno, quando venne fermato e poi espulso dal territorio australiano per non essere vaccinato contro il Covid. "E' stato uno dei tornei più difficili per me, considerate le circostanze dopo che lo scorso anno non ero potuto venire. Ringrazio tutte le persone che mi hanno consentito di tornare qui. Solo la mia famiglia e il mio staff sanno cosa ho passato in queste ultime settimane e credo sia la vittoria più bella della mia vita", ha aggiunto. "Faccio i complimenti a Ttistipas per il grande torneo, veniamo entrambi da due piccoli paesi come Grecia e Serbia e siamo entrambi la dimostrazione che anche dal nulla i sogni possono avversari. E che ce la puoi sempre fare", ha aggiunto.