Tennis, Djokovic trionfa a Shanghai e torna numero 2 al mondo

14/10/2018

E' davvero un momento d'oro per Novak Djokovic. Dopo aver trionfato a Wimbledon, Cincinnati e agli Us Open, il tennista serbo conquista per la quarta volta in carriera il "Rolex Shanghai Masters", battendo in finale il croato Borna Coric (che aveva eliminato Roger Federer) in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. E per Nole sarà soddisfazione doppia: lunedì infatti scavalcherà Federer nella classifica ATP e tornerà numero 2 del ranking mondiale.