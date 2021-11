Tennis, Djokovic: "Io come Ibra? Mi rivedo in sua mentalità balcanica"

TENNIS

Il numero uno al mondo: "Mi piace la sua filosofia: più vecchio divento, più giovane mi sento"

"Io e Ibra vecchi e vincenti? Mi piace la sua filosofia: più vecchio divento, più giovane mi sento. Lui è davvero il simbolo della mentalità balcanica: la forza di non mollare mai e la totale fiducia in se stesso". Lo ha detto Novak Djokovic nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport in vista delle ATP Finals di Torino. "In questo mi riconosco molto in lui - ha aggiunto il numero 1 del Mondo - la mentalità del campione che rispetta gli altri ma che entra in campo con la consapevolezza delle sue qualità che gli deriva dall'etica del lavoro".

"In campo fino a 40 anni? Me ne mancano sei... Certo il ritiro non è ancora nel mio orizzonte", spiega ancora.



Infine un pensiero sulle Finals che cominciano domenica e che Djokovic potrebbe vincere per la sesta volta eguagliando Federer: "Io gioco ogni torneo con l'ambizione di vincerlo, è chiaro. Ma al Masters ci sono i migliori otto giocatori al Mondo, quindi non esiste nessuna garanzia di successo. Di sicuro porsi degli obiettivi aiuta a conservare le motivazioni giuste, a tenere alta la concentrazione su tutti gli aspetti del gioco, ma io credo che la motivazione più grande ognuno la trovi dentro di sé, con la fiducia nelle proprio possibilità".