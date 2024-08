Tennis, derby teso a Cincinnati: tra Cobolli e Darderi volano parole grosse

TENNIS

Tensione tra i due azzurri nel match valido per il secondo turno. Darderi si ritira per infortunio, Cobolli agli ottavi

© Getty Images Sono volate anche parole pesanti nel derby a nervi tesi fin dalle prime battute tra Flavio Cobolli e Luciano Darderi valido per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, con il primo che si è qualificato agli ottavi approfittando dell'infortunio che ha costretto l'avversario al ritiro sul punteggio di 7-6, 3-1. All'inizio del primo set Darderi si è lamentato per un dolore a una gamba che ne limitava il gioco ma nel corso della partita sembrava aver recuperato riuscendo a riportarsi in partita. Cobolli a quel punto gli avrebbe detto di aver finto. Darderi si è quindi lamentato con l'arbitro che però ha inviato i due a giocare e a non parlare.

All'inizio del secondo set Darderi non era più in condizione di continuare e ha lasciato il campo per infortunio. Alla fine Cobolli ha raggounto il connazionale dall'altra parte del campo per dargli una pacca sulle spalle. Venerdì Cobolli troverà negli ottavi o il polacco Hubert Hurkacz, n.7 del ranking e quinto favorito del seeding, o il giapponese Yoshihito Nishioka, n.52 Atp, proveniente dalle qualificazioni.