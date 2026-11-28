Spagna avanti 1-0 sulla Gran Bretagna nella semifinale di Coppa Davis in corso alla BolognaFiere Arena. Rafael Jodar si è imposto su Cameron Norrie in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 33'. Ora Carlos Alcaraz potrebbe chiudere i conti nel secondo singolare contro Arthur Fery. Tra i due si tratta della prima sfida in carriera. Il numero tre del mondo, reduce dal trionfo nelle ATP Finals grazie al successo in finale contro Alexander Zverev, è rimasto a riposo ai quarti contro l'Austria. La vincente tra Spagna e Gran Bretagna affronterà in finale di domenica l'Italia, che in semifinale ha sconfitto la Repubblica Ceca.