Tennis, Coppa Davis: l'Italia comincia male, Canada avanti 2-0

Iniziano con due sconfitte le Finals di Coppa Davis per l'Italia sul veloce indoor della Caja Magica di Madrid. Azzurri sotto 2-0 contro il Canada, nel confronto inaugurale del girone che comprende anche gli Stati Uniti. dopo che Vasek Pospisil, n.150 Atp, ha battuto Fabio Fognini in due set (7-5 7-5) in un'ora 49' e dopo che Matteo Berrettini si è arreso al tie break contro il n.1 canadese Denis Shapovalov, n.15 Atp, che lo ha battuto 6-7, 7-6, 6-7 dopo quasi tre ore di gioco. Prima giornata fin qui molto negativa per gli azzurri, per i quali però sarebbe importante vincere il doppio (in campo Bolelli e Sonego) per puntare al piazzamento come migliore seconda.