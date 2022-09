Tennis, Coppa Davis: la Serbia senza Djokovic contro la Spagna

© Getty Images

Quest'anno la Serbia dovrà rinunciare alla sua punta di diamante, Novak Djokovic, nella prossima sfida di Coppa Davis contro la Spagna. L'ex n. 1 del mondo non prenderà parte alla fase a gironi della Coppa, in programma a Valencia dal 13 al 18 settembre. "Non giocherà per motivi personali: è stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio" ha detto il capitano della Serbia, Victor Troicki. E poi ha aggiunto: "Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre, per le finali a otto". In una situazione simile la Spagna di Carlos Alcaraz che, nelle scorse settimane, ha annunciato l'assenza del proprio leader Rafael Nadal. Oltre alla Spagna, la Serbia si scontrerà con la Corea del Sud e con il Canada.