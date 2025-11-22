Logo SportMediaset

Mercato

Il retroscena di Allegri: "In una notte ho dovuto se andare alla Juve, al Real Madrid o all'Inter"

22 Nov 2025 - 19:05

Alla viglia del derby con l'Inter, Massimiliano Allegri ha raccontato un retroscena sulla decisione di tornare alla Juventus, scartando le proposte di Inter e Real Madrid: "Lo sanno tutti. L'anno in cui sono tornato alla Juve in una notte ho dovuto prendere la decisione: andare alla Juve, al Real Madrid o all'Inter. Con Marotta abbiamo lavorato insieme alla Juventus molto bene, siamo riusciti a toglierci grandi soddisfazioni. Io sono cinismo e concretezza? Alla fine quello che conta è vincere le partite". 

