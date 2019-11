Tennis, Coppa Davis: Italia eliminata ai gironi, Berrettini sconfitto e l’Australia si ritira

TENNIS

L’avventura dell’Italia nella Davis 2019 termina ai gironi e ancora prima del match di doppio contro gli Usa. Gli Azzurri infatti dovevano vincere 3-0 per avere concrete chance di passare tra le migliori seconde e invece Berrettini cede a Fitz dopo il successo di Fognini su Opelka, l’Australia non scende in campo contro il Belgio e il doppio 6-0 a tavolino ci condanna definitivamente per il quoziente game ancora prima del doppio.

BOLELLI/FOGNINI-QUERREY/SOCK 7-6 (4) 6-7 (2) 4-6

La sconfitta di Berrettini lasciava già la qualificazione dell’Italia tra le due migliori seconde appesa a un filo, il Belgio che conquista un doppio 6-0 a tavolino perché l’Australia non scende in campo è la sentenza definitiva sull’estromissione italiana, con i nostri tennisti che non possono più sperare di essere ripescati tra le migliori seconde dei gironi. La sfida di doppio, che inizia alla 1:30 di notte e finisce intorno alle 4, diventa così per l’Italia del tutto ininfluente ai fini del proseguimento nella competizione di Madrid. Per la cronaca il duo italiano formato da Bolelli e Fognini perde rimontato dagli specialisti americani Querrey e Sock in tre set con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (2) 6-4. Italia brava a conquistare il primo parziale al tie break con il punteggio di 7-4 grazie a un doppio fallo americano dopo che nessuno era riuscito a piazzare un break nel corso del parziale. Situazione però ribaltata in favore degli americani che nel secondo set piazzano due mini-break ancora al tie break e chiudono 7-2, prima del terzo parziale che sorride ancora agli Usa: break Italia nel quarto game subito ricucito dagli Usa che poi allungano nel nono game strappando ancora il servizio italiano con una risposta pesantissima di Sock e infine chiudono subito il match con il proprio turno di servizio.