Tennis, Coppa Davis: 4-0 Italia, dopo Fognini-Bolelli vince anche Travaglia  

Era sufficiente vincere una partita al Tennis Club di Cagliari per prendersi la Caja Magica di Madrid e le Finals di Coppa Davis, e l'Italia centra la missione già al primo tentativo. Dopo i successi del venerdì sardo, ottenuti da Fabio Fognini e Gianluca Mager rispettivamente su Duckhee Lee e Ji Sung Nam, la giornata viene aperta dallo stesso "Fogna" e da Simone Bolelli, che in coppia si sono già aggiudicati gli Australian Open 2015 e che di conseguenza non vedono in Ji Sung Nam e Min-Kyu Song un ostacolo particolarmente ostico. C'è però da giocare la partita, e nello sport le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Non in questo caso, però, dato che in poco più di un'ora la missione azzurra è compiuta.

Basta un game agli Azzurri per strappare il servizio agli avversari, che però reagiscono e trovano il controbreak che vale il 2-2 per poi passare anche davanti con il terzo gioco di fila. Bolelli però conferma il turno a servizio e quindi inizia lo show di Fognini: suo il controbreak del 4-3 con una volée che lascia di sasso Song, suo il colpo sottorete dopo uno smash di Bolelli, suo un punto no-look che apre il game chiuso con il 6-3 Italia. Se il primo set è a senso unico, il secondo vede addirittura un dominio azzurro: Fognini e Bolelli giocano alla grande, fanno punti e soprattutto si divertono, non concedendo nemmeno le briciole agli avversari nei primi due turni di servizio in mezzo al quale si prendono il break. La Corea rompe l'egemonia prendendosi il punto del 3-1, ma poi regala il 5-1 con un doppio fallo al termine del gioco più equilibrato della partita. Troppo facile a questo punto per Fognini e Bolelli chiudere i conti e guadagnarsi Madrid con congruo anticipo.

Con la qualificazione già in tasca non è più decisivo il match tra Stefano Travaglia e Yun-Seong Chung, numero 333 del circuito Atp che resiste appena 46 minuti contro il marchigiano, che prevale in due set con il punteggio di 6-0, 6-1 e porta l'Italia su un netto 4-0. Fin troppo facile il compito di Travaglia già nel primo set, in cui non solo con concede nemmeno un game all'avversario ma gli permette di portarsi a casa appena tre punti nei suoi turni al servizio. Un po' più complesso il secondo set, con Chung che si prende l'1-1 e vende cara la pelle nel quarto game cedendo il servizio solo dopo dieci punti. La partita è però ampiamente persa e, dopo un doppio break anche qui un po' più sudato rispetto al primo set, Travaglia va a vincere sul velluto.