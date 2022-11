Tennis: Coppa Davis 2023, l'Italia riceve la wild card e salterà il turno preliminare

Coppa Davis: le foto di Italia-Canada



























































L'Italtennis ha ricevuto una wild card per la Coppa Davis 2023 e dunque disputerà direttamente la fase a gironi, in programma dall'11 settembre a Bologna, senza passare per il turno preliminare di febbraio. Lo ha reso noto la Federtennis. Stesso discorso per la Spagna. Qualificate di diritto per la fase finale, come da regolamento, anche le due finaliste dell'edizione 2022, Australia e Canada. Quest'ultimo ha sconfitto 2-1 gli azzurri di Filippo Volandri in semifinale.