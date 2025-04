Tennis, clamorosa squalifica: si tocca i genitali e insulta l'arbitro

Episodio inconsueto nel match tra Svyatoslav Gulin e Alejo Sanchez Quilez valido per il torneo M25 de Sabadell del circuito ITF. Il giudice di sedia ha dichiarato concluso il match dopo che il tennista russo ha perso la testa facendo gesti osceni in campo e insultando proprio l'arbitro. A rendere più clamoroso quanto è accaduto è il risultato al momento della squalifica, infatti il tennista squalificato conduceva per 7-5 3-6 4-0.