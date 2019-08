Tennis, Cincinnati: Federer eliminato agli ottavi da Rublev

Clamorosa sorpresa al torneo Atp di Cincinnati: Federer è stato eliminato agli ottavi di finale dal russo Andrey Rublev, numero 70 al mondo. Il 21enne avversario di Re Roger è stato battuto con il punteggio di 6-3, 6-4 in un match durato poco più di un'ora. Per l'elvetico, che nel turno precedente aveva superato Londero, era il primo torneo dopo la delusione di Wimbledon, dove era stato sconfitto in finale da Djokovic dopo una partita infinita.