Tennis, Chris Evert: "Il tumore alle ovaie è tornato, ora la chemio"

IL DRAMMA

L'ex tennista, 68 anni, a Espn: "È stato preso in tempo e sono già stata operata"

© Getty Images Chris Evert, una delle tenniste più forti di tutti i tempi, ha annunciato di essere stata nuovamente colpita da un tumore alle ovaie. "Il tumore alle ovaie è tornato - ha detto la 68enne vincitrice di 18 titoli dello Slam a Espn - Anche se è una risposta che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia stata colta in tempo. La settimana scorsa ho subito un altro intervento chirurgico robotico e i medici hanno rimosso tutte le cellule tumorali dalla regione pelvica. Ora ho iniziato un altro ciclo di chemioterapia".

Alla Evert già nel gennaio 2022 era stato diagnosticato un cancro alle ovaie. Lo aveva scoperto perché sua sorella minore, Jeanne Evert Dubin, era morta della stessa malattia due anni prima all'età di 62 anni e lei aveva deciso di sottoporsi a test genetici che hanno trovato il tumore in uno stadio ancora operabile. Dopo un’operazione e un ciclo di sei chemioterapie era tornata a commentare sui campi il suo sport. Ora l'ex campionessa dovrà lasciare il lavoro per un po' di tempo e non sarà presente agli Australian Open, ma conta di "essere pronta per il resto della stagione del Grande Slam".

