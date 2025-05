Francisco Cerundolo avanza in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista argentino, n.20, ha battuto ai quarti il ceco Jakub Mensik (n.22) in rimonta in tre set con il il punteggio di 3-6, 7-6 (7/5), 6-2. Prossimo avversario il norvegese Casper Ruud.