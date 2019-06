Tennis: Borg torna a Wimbledon, ma è il figlio Leo

29/06/2019

Trentotto anni dopo la finale persa contro John McEnroe, un Borg torna a Wimbledon . Il 16enne Leo , figlio del leggendario Bjorn, sarà infatti al via delle qualificazioni del torneo juniores grazie a una wild card. Scherzo de destino, il ragazzo farà il suo debutto sui campi di Roehampton proprio il 4 luglio, lo stesso giorno in cui nel 1981 l'illustre padre giocò il suo ultimo match nel tempio londinese.

La somiglianza con il mitico papà è davvero incredibile, ma la strada per eguagliare i suoi trionfi è ancora lunghissima (e probabilmente impraticabile), visto che finora il pur talentuoso Leo non ha ancora dimostrato di poter aspirare alla grandezza del campione degli anni '70 e '80. La sua attività internazionale è iniziata nel 2017, e da allora il sedicenne non ha di certo incantato, pur vincendo i campionati svedesi under 14 nel 2017 e trionfando nella categoria under 16 l’anno successivo. Al di fuori dei confini svedesi, invece, praticamente il nulla.



Intanto Borg Jr ha cominciato a prendere confidenza con l'erba inglese partecipando all'Aspall Tennis Classic torneo esibizione che si gioca dal 1994 sui campi di Hurlingham. Il 16enne svedese ha perso in due set 6-2 6-3 contro il romeno David Ionel, classe 2002.