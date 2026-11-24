"Sembra confermato che sia andato tutto bene. Il primo punto è andato, sono contento che il problema sia stato affrontato in modo diretto". Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, ospite di un Un Giorno da Pecora su Radio1, a proposito dell'operazione a cui è stato sottoposto Sinner. Su quando potrebbe tornare in campo l'ex numero 1 del mondo, il presidente Binaghi ha aggiunto: "E' ancora presto per capire quale sarà il decorso post operatorio - ha aggiunto Binaghi - Sono contento che il problema sia stato affrontato in modo diretto, sono convinto che questa soluzione possa chiudere definitivamente questo periodo tormentato". Binaghi è sicuro di rivedere Sinner agli Internazionali di Roma. "Credo di sì tranquillamente, ma auspico di poterlo vedere molto molto prima", ha concluso.