Tennis, Binaghi: "Il nostro tennis non era così forte da 40 anni"  

L'INTERVISTA

"Stiamo raccogliendo risultati che il tennis non conseguiva da 40 anni". Con la differenza che, "rispetto ai campioni di allora", Berrettini e Sonego "sono giovani giocatori in crescita e promettono di mantenerli per i prossimi 10 anni". Angelo Binaghi, presidente della Federazione tennis, vede schiarirsi l'orizzonte dell'Italia che oggi contro il Canada inizia a Madrid il suo cammino nella Davis Cup dal format rinnovato: tre soli incontri, disputati al meglio di tre set e non più cinque.

"Con questa nuova formula la Davis diventerà ancora più incerta - sottolinea Binaghi a 'Radio anch'io sport' -. Siamo tra le nazioni favorite, ma competiamo in un girone molto difficile, con Canada e Stati Uniti". Perché si è dovuto attendere oltre 40 anni per vedere questa esplosione tecnica, simboleggiata su tutti dagli exploit di Jannik Sinner? "Lo sport è fatto di cicli - ha risposto Binaghi -. Negli ultimi 10 anni c'è stato quello del settore femminile, più importante di quello degli anni Settanta nel settore maschile. Perché non è successo prima? Ricordo solo che quando arrivammo, nel 2001, gli internazionali erano un fallimento, la federazione era praticamente in bancarotta. Era portata ad esempio come la più disastrata e corrotta del panorama italiano".