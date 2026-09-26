Tennis, Billie Jean King Cup: l’Italia insegue l’Ucraina, Grant ko

Nulla da fare per Tyra Caterina Grant, il suo esordio nella semifinale di Billie Jean King Cup finisce con una sconfitta per 2-0 contro l’ucraina Anhelina Kalinina. In avvio di primo set le due tenniste quasi si studiano senza rischiare, poi però sul 3-2 l’ucraina accelera: l’azzurra annulla le prime due palle break con grande caparbietà, ma non può nulla sulla terza. Kalinina scappa via sul 4-2, per poi chiudere un paio di servizi dopo con il 6-3 che vale l’1-0 nell’incontro dopo poco più di mezz’ora. L’azzurra accusa il colpo e concede l’altro break decisivo dell’incontro all’inizio del secondo set, dopo aver comunque annullato ancora una volta tre palle break. Kalinina scappa via, ma sul 2-1 Tyra Caterina ha la chance di riportarsi in parità (palla break fallita). L’ucraina mantiene quindi il vantaggio fino ala fine, sul 5-4 Grant annulla due match point ma il terzo è quello buono: l’Ucraina si porta sull’1-0 contro l’Italia in questa semifinale, il destino azzurro per ora è nelle mani di Jasmine Paolini.