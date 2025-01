Tennis, Bertolucci: "Sinner può puntare al Grande Slam, pochi avversari all'altezza"

Chi può fermare Jannik? All'indomani del successo di Sinner agli Australian Open (terzo Slam dell'azzurro nell'arco di dodici mesi), la domanda è più che lecita. Il numero uno al mondo, vittoria dopo vittoria, può legittimamente puntare al Grande Slam: sul cemento ha dato prova di non avere rivali, il Roland Garros e Wimbledon diventano ora i grandi obiettivi stagionali: la terra rossa francese e l'erba inglese per un'impresa che non pare certo fantascienza. Ne è convinto, tra i tanti, pure Paolo Bertolucci, uno dei "Quattro Moschettieri" della squadra che regalò la prima Davis all'Italia nel 1976 ed ex e capitano della nazionale, ospite stamani di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Potrebbe essere un anno su cui puntare. Prima, quando c'era Nadal, Parigi era un tabù per tutti, bisognava pensare agli altri tre tornei e il Grande Slam era impossibile. Ora non c'è più un Nadal, ci sono buoni giocatori come Alcaraz e Zverev, ma gli altri non possono pensare di impensierire Sinner. In linea di massima, a parte Alcaraz, non vedo un giocatore che lo possa battere sulla terra battuta. Poi sull'erba ha già dimostrato di essere ampiamente competitivo, a New York ha già vinto. Il Grande Slam è difficilissimo, solo Djokovic ci è andato vicino. Prima che qualche giovane possa arrivare a dargli fastidio, sarebbe ideale cogliere questo momento dove non ci sono troppi avversari all'altezza, al massimo uno o due. Bisogna godercelo e capire la fortuna che abbiamo nel poterlo seguire e tifare. Sinner è un fenomeno in campo e chiunque lo può notare, ma lo è anche fuori dal campo. Ogni tanto, quando lo vedo, lo tocco e gli dico ma sei vero o sei un ufo?".