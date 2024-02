Tennis, Berrettini tranquillizza i tifosi: "Sto meglio, presto torno in campo"

IL MESSAGGIO

Il tennista romano: "Sono stati mesi difficili ma basta comunicati, ci metto la faccia".

© Getty Images Matteo Berrettini sta bene ed è pronto a tornare. Il tennista romano, di cui si erano perse le tracce in campo dopo il forfait alla vigilia dell'Australian Open poi vinto da Sinner, è tornato ad esporsi e lo ha fatto pubblicando un video social per ringraziare i propri tifosi. "Avevo la necessità di fare questo video per ringraziare chi mi sostiene. Sto bene, sto meglio - ha assicurato Berrettini -, ci vuole ancora un po' di pazienza ma il rientro in campo è vicino. Sono stati mesi difficili, ma mi sto allenando intensamente perché voglio fare cose belle".

La data del rientro in campo dell'ex numero 1 del tennis italiano non è ancora stato stabilito, ma Berrettini si sta allenando con il nuovo tecnico Francisco Roig con l'obiettivo di rimettersi in gioco pur sfruttando il ranking protetto per non rovinare completamente la propria classifica. "Probabilmente il mio staff non sarà contento di questo video - ha commentato Berrettini -, ma il bello dei social è anche questo. Basta comunicati freddi, ci metto la faccia".