Tennis, Berrettini: "È stata molto dura, a inizio settimana ho lottato con il mio corpo"

TENNIS

L'azzurro dopo il ko in finale a Gstaad: "Avrei voluto fare il doppio con mio fratello Jacopo ma sarà per la prossima volta"

"Non è facile parlare dopo una sconfitta. È stata molto dura, all'inizio della settimana ho lottato un po' con il mio corpo. Complimenti a Ruud e al suo team, ha vinto un sacco di incontri, la sua è una stagione incredibile". Matteo Berrettini analizza così la sconfitta nella finale del torneo di Gstaad, con l'avversario che si è imposto in tre set in rimonta. "Grazie al pubblico che mi ha supportato dal primo all'ultimo punto, mi dispiace per oggi ma ho apprezzato il vostro appoggio", ha aggiunto l'azzurro, al rientro dopo aver saltato Wimbledon causa Covid.

"È uno dei migliori 250 che abbiamo nel tour - ha detto ancora Berrettini - Avrei voluto fare il doppio con mio fratello Jacopo ma sarà per la prossima volta". "Credo che nel terzo set sia andato tutto molto più veloce, ho avuto dei break facili, ho salvato due palle break molto importanti all'inizio del secondo set e ho colto il momento giusto all'inizio del terzo set per brekkare e vincere il titolo", ha commentato il vincitore Casper Ruud. Il norvegese è al quarto titolo consecutivo vinto in terra Svizzera dopo i successi a Ginevra nel 2021 e 2022 e il titolo a Gstaad dello scorso anno.

