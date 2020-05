Tennis: Basilashvili nei guai, denunciato per violenza domestica

Guai in vista per Nikoloz Basilashvili, numero 27 al mondo, che è stato arrestato con l'accusa di violenza domestica nei confronti dell'ex moglie Neka Dorokashvili, modella classe 1991, sposata nel 2013. La procura georgiana ha confermato che il fermo è avvenuto il 22 maggio, il giorno dopo la presunta aggressione. Il tennista è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di circa 30mila dollari, ma dovrà comparire in tribunale entro fine anno.

Neka-Basilashvili, c'eravamo tanto amati

Guai in vista per Nikoloz Basilashvili, tennista georgiano numero 27 al mondo, che è stato arrestato con l'accusa di violenza domestica nei confronti dell'ex moglie Neka Dorokashvili, modella classe 1991, sposata nel 2013. La coppia ha anche un figlio.







