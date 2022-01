Tennis, Barty trionfa agli Australian Open: battuta Collins in due set

LA NUOVA REGINA

La numero uno al mondo e padrona di casa vince 6-3, 7-6(2): è il terzo Slam in carriera per la 25enne di Ipswich

Ashleigh Barty trionfa agli Australian Open 2022. A Melbourne, la numero uno al mondo e padrona di casa vince la finale contro Danielle Collins, battuta con il punteggio di 6-3, 7-6(2): per la 25enne è il terzo Slam in carriera dopo i successi al Roland Garros nel 2019 e a Wimbledon nel 2021. Primo ko in un atto conclusivo di un Major, invece, per l'americana, che può però consolarsi con l'ingresso nella top 10 della classifica Wta. Australian Open: la nuova regina è Ashleigh Barty Getty Images

Dopo 44 anni, un'australiana vince lo Slam di casa: Ashleigh Barty, infatti, si aggiudica gli Australian Open al termine di una cavalcata perfetta. La numero uno al mondo trionfa grazie a numeri incredibili: zero set persi e solo tre break incassati, di cui due proprio nella finale vinta contro Danielle Collins con il punteggio di 6-3, 7-6(2). Si interrompe un digiuno che durava dal 1978, quando Christine O'Neil trionfò in due set su Betsy Nagelsen e con un punteggio quasi identico: 6-3, 7-6(3). Barty parte forte, anche se è la prima della classifica Wta a dover annullare la prima palla break: tiene il servizio e poi lo strappa all'americana, volando sul 5-2 prima e sul 6-3 poi. Ad inizio secondo parziale, però, Collins inizia a forzare con il rovescio e mette in difficoltà la 25enne di Ipswich, che dopo aver perso solo una volta il servizio in tutto il torneo cede per due volte la battuta e va sotto 1-5.

Proprio in questo momento, però, viene fuori la numero uno al mondo: doppio break e 5-5, per un match che torna in parità. Collins e Barty non rischiano più e si va così al tie-break, dominato dall'australiana. Subito 4-0, un doppio break che le permette di togliere le ultime certezze rimaste all'americana.

Al primo match point, Ashleigh Barty non sbaglia e chiude sul 6-3, 7-6(2), trionfando per la prima volta agli Australian Open e per la terza volta in uno Slam dopo il Roland Garros vinto nel 2019 e Wimbledon nel 2021. Si ferma sul più bello, invece, la rincorsa di Danielle Collins, che crolla alla prima finale in un Major ma può consolarsi con un poderoso balzo in avanti nella classifica Wta: sarà, infatti, la numero 10 al mondo.