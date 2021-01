Tennis, Australian Open: verso ok a 30mila spettatori al giorno

Gli Australian Open si giocheranno davanti ad un pubblico di 25/30mila spettatori al giorno. Lo hanno riferito gli organizzatori del torneo sabato, a pochi giorni dall'inizio del primo torneo del Grande Slam della stagione. Tradizionalmente in calendario a gennaio, gli Australian Open sono stati rinviati di circa un mese a causa della pandemia e consentire così agli atleti di arrivare in Australia per osservera un rigido isolamento preventivo. In totale - come riferisce la stampa australiana - dovrebbero essere quasi 400mila gli spettatori nelle due settimane del torneo, la metà di quanto ce ne sono di solito.