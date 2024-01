Tennis, Australian Open: super Paolini, è agli ottavi

australian open

La 28enne batte 7-6(1), 6-4 la russa Blinkova e accede al quarto turno: ora Kalinskaya, che elimina Stephens

© Getty Images Continua il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open. La 28enne, infatti, batte in due set Anna Blinkova e accede agli ottavi di finale: mai, in carriera, era arrivata così lontano in uno Slam. La numero 31 al mondo impiega un'ora e 26 minuti di gioco per imporsi 7-6(1), 6-4 sulla russa e ora se la vedrà con Anna Kalinskaya, che a sorpresa elimina la statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 6(8)-7, 6-1, 6-4.

Jasmine Paolini non ha intenzione di fermarsi: la 28enne continua la sua cavalcata agli Australian Open raggiungendo gli ottavi di finale. Dopo un'ora e 26 minuti di gioco, arriva il successo per 7-6(1), 6-4 su Anna Blikova, numero 57 della classifica Wta. Avvio infuocato: ben quattro break di fila, con l'italiana che strappa subito il servizio e si porta sul 2-0 e sul 3-1 prima di subire il doppio aggancio della russa. Non arrivano altre palle break, così si arriva inevitabilmente al 6-6: il tie-break sorride all'azzurra che si porta sul 4-0, poi con altri tre punti di fila chiude sul 7-1.

Nel secondo set, subito un momento di difficoltà, con Blinkova che ne approfitta e sale sul 2-0, ma al momento giusto Paolini piazza la rimonta: con due break e quattro game di fila, la toscana ribalta il match dimostrando carattere e cinismo. Dal 2-4 passa al 6-4 che le vale il passaggio del turno: è il suo primo ottavo di finale a Melbourne e in uno Slam. E adesso, la prossima avversaria è alla portata: se la vedrà con un'altra russa, Anna Kalinskaya, che però si impone a sorpresa e in rimonta su Sloane Stephens. Sfida dunque da non sottovalutare per Jasmine Paolini, che può tuttavia sognare i quarti di finale.