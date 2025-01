Tennis, Australian Open: Passaro out, avanzano Alcaraz e Djokovic

Seconda prestazione convincente per Carlos Alcaraz, che non ha intenzione di fare sconti a nessuno sulla strada per provare ad affermarsi anche sul cemento: l'iberico concede appena cinque game a Nishioka, di cui quattro nel terzo set. In avvio, insomma, solo le briciole per il nipponico, con il 6-0 del primo set e il 6-1 del secondo che fanno capire che oggi lo spagnolo è ingiocabile. Sensazione confermata anche nel 6-4 del terzo parziale: la partita si chiude in meno di un'ora e mezza di gioco. E ora, il classe 2003 se la vedrà col portoghese Borges, che supera 6-3, 6-2, 6-4 il padrone di casa Thompson.