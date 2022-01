Tennis, Australian Open: Medvedev raggiunge Nadal in finale

AUSTRALIAN OPEN

Tsitsipas crolla dal terzo set in poi e perde 7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1 contro il numero 2 del mondo, al suo secondo atto conclusivo di fila a Melbourne: domenica ci sarà la sfida contro lo spagnolo

Daniil Medvedev vola in finale degli Australian Open per il secondo anno consecutivo: Stefanos Tsitsipas regge solo fino al secondo set: 7-6(5), 4-6, 6-4, 6-1 nel rematch della semifinale dello scorso anno (il russo vinse in tre set). Il numero 2 del mondo si aggiudica il primo parziale al tie-break; il greco pareggia i conti, ma va ancora sotto dopo il break strappato dal russo nel decimo game del terzo, prima di cedere al quarto. Ora c’è Nadal. Medvedev è una furia, gesto dell'ombrello e urla contro l'arbitro Getty Images

Da metà partita in poi la superiorità di Daniil Medvedev nei confronti di Stefanos Tsitsipas è stata evidente. Nel terzo e nel quarto set il russo s’impone in maniera perentoria, complice anche il crollo fisico del greco, e conquista la sua seconda finale consecutiva agli Australian Open. Ad attenderlo questa volta (per ovvi motivi) non ci sarà Novak Djokovic, bensì Rafael Nadal, vincente contro il nostro Matteo Berrettini nell’altra semifinale.

Primo set vibrante. Entrambi tengono bene i propri servizi, con il greco che rischia tantissimo però di subire il break nel corso nel nono game, poi recuperato alla grandissima. Si va inevitabilmente al tie-break. Subito minibreak di Tsitsipas che allunga subito 4-1 con un punto di ricco di recuperi incredibili; il russo se lo riprende con un passante chirurgico con il dritto. Poi ace e rovescio lungolinea vincente da parte del russo, molto coraggioso; Tsitsipas manda in corridoio il dritto sul primo set point a disposizione di Medvedev.

Break e controbreak nel primo e nel sesto game del secondo set. Prima è il greco a strappare il servizio al russo, che gioca con molta fretta, poi quest’ultimo recupera lo svantaggio dopo un dritto lungo dell’avversario alla quarta palla break. Follia totale di Medvedev sul 4-4: forza la seconda due volte e commette due doppi falli, poi scialacqua un dritto a campo aperto e regala il set point a Tsitsipas; viene inoltre sanzionato, inoltre, per oscenità udibile contro l’arbitro. Dopo il secondo break conquistato, il numero 4 al mondo riesce quindi a pareggiare il conto dei set alla terza occasione. Nervosismo generale nel finale di parziale: viene sanzionato anche Tsitsipas per time violation.

Un terzo set giocato decisamente alla pari sembra avviarsi verso un altro tie-break; tuttavia Medvedev riesce a fare pace con sé stesso e conquista il break e il set del 2-1. Il russo sale a rete e con uno smash costringe Tsitsipas a commettere l’errore decisivo. A questo punto non c’è più partita: la stanchezza di Stefanos è palese e il russo ne approfitta, prendendo il largo. Due break nel quarto e nel sesto game, per poi andare a servire per il match. Medvedev è a una sola partita da diventare il numero 1 del mondo.

