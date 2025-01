Tennis, Australian Open: Medvedev, che crollo! Tien lo batte al quinto, avanti Fritz

Prosegue invece il cammino agevole di Taylor Fritz (4), che vince nuovamente in tre set e un paio d'ore di gioco: 6-2, 6-1, 6-0 su Garin e ora ecco Monfils, giustiziere di Altmaier. Avanza anche Alex de Minaur (8), che ha la meglio sullo statunitense Boyer col punteggio di 6-2, 6-4, 6-3: per lui ci sarà la sfida a Fran Cerundolo, che approfittato del ritiro del connazionale Diaz Acosta sul punteggio di 6-2, 1-0 per la testa di serie numero 31. Kecmanovic elimina Hurkacz (18) in tre set e si regala la sfida a Holger Rune (13), che ha battuto Berrettini, mentre Sonego sfiderà Marozsan: l'ungherese elimina Tiafoe (17) al quinto set col punteggio di 6-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1. Sfida italiana anche per Ben Shelton (21), che perde un set contro Carreno Busta e sfiderà Musetti: 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 il punteggio che è servito per battere il veterano spagnolo. Avanza anche Khachanov (19), che ha la meglio su Diallo in quattro set: per il russo ora ci sarà il duello contro Alex Michelsen, che ha eliminato il padrone di casa McCabe. Infine ecco la qualificazione per Giron, tennista statunitense che batte in cinque set Etcheverry (7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4): sarà lui a sfidare Jannik Sinner (1) nel terzo turno.