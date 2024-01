Tennis, Australian Open: Djokovic è il primo semifinalista

AUSTRALIAN OPEN

Nole soffre nei primi due set contro un arrembante Taylor Fritz, poi prende il controllo del match e la spunta in 3h45': 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio

© Getty Images Prosegue il cammino di Novak Djokovic negli Australian Open, che lo vedono centrare per l'11.ima volta le semifinali. Nole arriva tra i migliori quattro dopo aver sconfitto Fritz (12), che lo fa sudare nei primi due set e gli strappa il secondo, prima del calo fisico e del dominio del serbo nei successivi parziali: 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio per Djokovic, che la chiude in 3h45'. Nel tabellone femminile, Gauff (4) elimina Kostyuk e vola in semifinale.

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic centra le semifinali degli Australian Open per l'11a volta in carriera, ma deve sudare sette camicie per battere Taylor Fritz, testa di serie numero 12 del seeding. Lo statunitense lotta come un leone nel primo set, annullando palle break su palle break per portare Nole al tie-break. Il servizio è una delle chiavi per Fritz, che si perde sul momento più bello e viene sconfitto con un netto 7-3: il primo parziale si chiude sul 7-6 per Djokovic dopo 1h24'. Nel secondo arriva la pronta reazione dello statunitense, che domina e ha il suo momento decisivo sul 5-3, quando la spunta ai vantaggi e strappa il servizio al serbo. Djokovic non riesce a reagire in quest'occasione e, con un netto 6-4, si fa raggiungere nel computo dei set. Il numero uno del mondo però si riprende subito e domina il terzo parziale, portandosi sul 3-0 e resistendo al tentativo di rientro di Fritz, che viene ricacciato indietro dopo aver vinto due gambe consecutivi: Nole la spunta col 6-2, mentre il rivale va in tilt dal punto di vista fisico. Le continue rincorse per frenare la varietà dei colpi e la potenza di Djokovic, che si vede annullare diciassette palle break (4/21 la statistica), si fanno sentire e lo statunitense affonda nuovamente nel quarto set. Il serbo piazza il break del 4-2, alza ulteriormente la velocità del suo gioco e chiude il match dopo 3h45' di gioco: 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio a suo favore. Djokovic centra un'altra semifinale e, soprattutto, vince la 36a partita consecutiva negli Australian Open.

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa nel primo quarto di finale del tabellone femminile. L'ucraina Marta Kostyuk porta due volte Coco Gauff (4) al tie-break, con una vittoria a testa: 8-6 per la statunitense nel primo set, 7-3 per lei nel secondo. Il terzo set è decisivo e non c'è storia: Gauff lo vince con un rotondo 6-2 e l'avversaria affonda dopo un match coraggioso. La spunta così la statunitense, favorita della vigilia, dopo un'autentica battaglia da 3h08' (7-6, 6-7, 6-2).