Tennis, Australian Open: bene Alcaraz e Djokovic al debutto, out Tsitsipas

La prima sorpresa è l'uscita di scena anticipata di Stefanos Tsitsipas: il greco, non a suo agio su questa superficie, domina soltanto il terzo set, ma gli altri se li aggiudica l'americano Michelsen, che elimina l'ellenico e si prepara alla sfida con uno dei tanti padroni di casa: McCabe, wild card capace di stendere in tre set il qualificato Landaluce. Saluta Nick Kyrgios, che nonostante un problema agli addominali ci prova ma Fearnley si impone in tre set di cui due vinti al tie-break. Turno agevole per Davidovich Fokina e Auger-Aliassime: lo spagnolo gioca meno di due set, poi Shang si ritira, mentre il canadese travolge 6-3, 6-0, 4-6, 6-1 il tedesco Struff. Soffre Tiafoe, che avanti di due set ha tuttavia bisogno del quinto set per eliminare il francese Rinderknech: finisce 7-6(2), 6-3, 4-6, 6(4)-7, 6-3 per l'americano.