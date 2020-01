Tennis, Australian Open: buona la prima per Federer

AUSTRALIAN OPEN

Missione compiuta per “Sua Maestà” Roger Federer, che con molta facilità si sbarazza dello statunitense Steve Johnson (n.75 ATP) con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, nel match che inaugura la ventunesima partecipazione dello svizzero nell’Australian Open. Un buon esordio quello del numero 3 al mondo, atteso al prossimo turno dal confronto con il vincente della partita tra il francese Quentin Halys e il serbo Filip Krajinovic.

Roger Federer c’è, eccome. Lui stesso si dichiara molto soddisfatto al termine del match vinto di 6-3, 6-2, 6-2 contro lo statunitense Steve Johnson: “Sto bene e si vede in campo”, fugando così i dubbi sul suo stato di forma. In effetti il suo avversario viene travolto in un’ora e 20 minuti senza troppi problemi nella prima gara ufficiale del 2020 dello svizzero. La partenza di King Roger è molto buona: break al secondo game e occasione di contro-break annullata in attacco, per poi andare avanti fino al 5-3, con una breve interruzione nel frattempo per permettere la chiusura del tetto quando arriva la pioggia ampiamente prevista. Senza problemi, il numero 3 al mondo chiude il primo set 6-3.

Nel secondo Federer alza il ritmo e il livello e il risultato è un parziale di 4-0 con due break ottenuti in pochi minuti. Lo svizzero sciorina vincenti da ogni posizione del campo, mentre Johnson assiste allo show senza potersi opporre più di tanto: in meno di 50 minuti è 6-2 Federer. Il terzo set si apre con un altro break in favore di Roger (il quarto), che sa tanto di inizio del conto alla rovescia. Johnson riesce a salvarsi nel terzo game, tenendo il servizio e rimandando solo di qualche minuto la conclusione pressoché ufficiale della partita. Un secondo break, infatti, arriva comunque e porta al 6-2 conclusivo che manda lo svizzero al secondo turno in un’ora e venti al termine di una prestazione davvero notevole. Ora per lui, ai trentaduesimi di finale, ci sarà il vincente tra Krajinovic e Halys.