Tennis, Atp Montecarlo: Sinner vince il derby italiano con Musetti e vola in semifinale

TENNIS

L'altoatesino si impne con un doppio 6-2 e ora sfiderà Rune, che ha eliminato Medvedev

Sinner ingiocabile, lezione a Musetti

























Il derby italiano all'Atp di Montecarlo va a Jannik Sinner, che dopo Miami e Indian Wells vola così per la terza volta consecutiva in semifinale: l'altoatesino si impone con un doppio 6-2 su Lorenzo Musetti. Netta la vittoria del 21enne di San Candido, cinico nello sfruttare quasi tutte le palle break a favore. L'ostacolo verso l'atto conclusivo sarà Rune, che elimina Medvedev (6-3, 6-4). L'altro finalista sarà uno tra Rublev e Fritz.

Dopo Miami e Indian Wells, Sinner centra un'altra semifinale, la terza consecutiva in un torneo in questo 2023: a Montecarlo, l'altoatesino vince il derby tutto italiano con Musetti, capace di eliminare Novak Djokovic agli ottavi. Un doppio 6-2 senza appello, con il 21enne di San Candido che gioca un tennis cinico e con poche sbavature. Basti pensare al numero di palle break sfruttate: 4 sulle 6 concesse dal torinese, che dall'altra parte ha due occasioni, ma solo in avvio, di strappare il servizio al connazionale.

Sinner è però scatenato sin dall'avvio: conquista i primi quattro game e vola sul 4-0, ipotecando di fatto già il primo set, che infatti si chiude puntualmente sul 6-2 per il numero 8 al mondo. Musetti si sblocca e conquista il primo gioco, ma nel settimo deve evitare un altro set point per non crollare addirittura sul 6-1. L'avvio di secondo parziale è in realtà una possibile svolta del match, ma il torinese non sfrutta le due palle break che gli concede Sinner e, anzi, perde il successivo turno in battuta. L'altoatesino sale prima sul 3-1, poi sul 5-2, chiudendo la contesa al momento di servire per il match. Terza semifinale per uno dei giocatori più in forma di questo 2023 e la sensazione è che, tra quelli rimasti in gara, sia il più quotato per vincere sulla terra rossa di Montecarlo.

L'avversario di Sinner in semifinale sarà il tennista che segue nel ranking Atp: il numero 9 al mondo Holger Rune, che batte Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-4. Il danese strappa per tre volte il servizio al russo (una volta nel primo set, due nel secondo). Inutile il break di Medvedev che vale il 2-2: Rune passa dal 4-4 al 6-4 finale. L'altra semifinale sarà invece tra Andrey Rublev e Taylor Fritz, che in due set si liberano rispettivamente del tedesco Struff e del greco Tsitsipas: 6-1, 7-6(6) i parziali della vittoria del russo, mentre l'americano stende l'ellenico con il punteggio di 6-2, 6-4.

SINNER: "SONO STATO SUBITO AGGRESSIVO, RUNE OSSO DURO"

"Sicuramente è stata una partita molto buona da parte mia - ha commentato Sinner a fine gara - Ho provato a stare attento sulle mie cose, a essere aggressivo. Lui non era in una posizione semplice dopo aver battuto Djokovic. Non è semplice giocare tutti i giorni così, anche io avevo e continuo ad avere questo problema. Sapevo di voler essere subito aggressivo, lui è un giocatore incredibile e ieri lo ha fatto vedere. È finita 6-2, 6-2 ma ho dovuto salvare qualche palla break. Sono contento di questa vittoria, domani c'è un osso duro come Rune, vedremo come andrà".