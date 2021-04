Tennis, Atp Montecarlo: Rublev batte Nadal, in semifinale anche la sorpresa Evans

TENNIS

Il russo elimina in tre set il favoritissimo numero 3 del mondo, il britannico rimonta Goffin dopo l’impresa con Djokovic. Tsitsipas avanti per il ritiro di Davidovich Fokina

Nei quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo è la caduta di Nadal la notizia del giorno, a tratti irriconoscibile contro uno spietato Rublev: 6-2, 4-6, 6-2 il punteggio e soprattutto una difficoltà vista raramente nel maiorchino. Il russo affronterà Ruud, mentre l’altra semifinale si terrà tra Evans e Tsitsipas: il britannico ha rimontato Goffin 5-7, 6-3, 6-4, mentre il greco ha beneficiato del ritiro di Davidovich Fokina dopo un set (7-5).

Per eliminare chi ha trionfato a Montecarlo per ben 11 volte ci vuole uno spietato Rublev e un Nadal a tratti irriconoscibile, protagonista di un match che per alcuni versi pare davvero uno dei peggiori della sua carriera: il suo Master 1000 si ferma perciò ai quarti di finale 6-2, 4-6, 6-2. Nel primo set il numero 3 del mondo si scopre infatti sùbito l’ombra di sé stesso, non riuscendo né a portare a termine le giocate che vorrebbe né a rimanere davvero concentrato: il maiorchino perde addirittura più volte l’impassibilità a cui ha abituato gli appassionati, cose da segnare sul calendario. Dopo aver incassato il durissimo 6-2 il tennista spagnolo ricomincia con le stesse evidenti difficoltà, poi pare riprendere quota tra un colpo e l’altro. Non certo la versione migliore di Nadal, ma nemmeno la comparsa di inizio match, per sua fortuna. Parte male, pareggia Rublev sul 4-4 e mette in discussione le certezze dell’avversario, meno cinico con il passare dei minuti: così non c' è scampo. Il 23enne di Mosca nell’ultimo set torna però la versione spietata di inizio incontro, non perdona nessun errore al maiorchino e si proietta alla semifinale contro il norvegese Ruud senza grossi patemi e con lo scalppo più prezioso di tutti nel Principato.

La prima sorpresa della giornata è in realtà una conferma, ovvero che Evans sta vivendo un Master davvero incredibile, che non si ferma dopo il colpo di mano dell’eliminazione di Djokovic agli ottavi di finale. Ai quarti a pagarne le conseguenze è infatti il numero 15 del mondo Goffin che, pur partendo meglio dell’avversario, perde mordente nel corso della partita e finisce per arrendersi al britannico in tre set: 5-7, 6-3, 6-4. Il primo è infatti piuttosto combattuto e il belga riesce a portarlo a casa nonostante la tenacia d’oltremanica, ma dal secondo in poi il 30enne di Liegi non ottiene lo stesso effetto dai suoi colpi e vede la qualificazione alla semifinale sfumare lentamente nella seconda parte di gara. Ancora da sfavorito, Evans affronterà quindi Tsitsipas, che ha prima inaugurato la giornata nel Principato contro Davidovich Fokina: un match che dura poco, perché lo spagnolo si infortuna quando il primo set è in equilibrio sul 3-3. Il fisioterapista interviene infatti per trattare la dolorante coscia sinistra dell’andaluso di origini russe che riesce comunque a riprendere il match nonostante la difficoltà negli spostamenti: appena la prima frazione termina però sul 7-5 in favore del greco, il 21enne deve alzare bandiera bianca per l’intenso fastidio al quadricipite. Game over.